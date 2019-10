Fucecchio ricorda Colette Rosselli, la moglie artista di Indro Montanelli

Giornalista, pittrice, illustratrice di libri per l’infanzia, maestra di buone maniere, Colette Rosselli Montanelli sarà ricordata sabato 5 ottobre presso la Fondazione Montanelli Bassi da due esperte che ne hanno studiato a fondo l’opera: Francesca Allegri e Federica De Paolis. La prima è autrice di un libro, “Voci dal silenzio”, dedicato alle mogli e compagne di personaggi illustri, che talvolta sono rimaste nell’ombra, ma che invece hanno avuto qualità artistiche o letterarie degne di essere ricordate. E tale è stata senz’altro Colette Rosselli, moglie di Indro Montanelli, nota soprattutto come giornalista, che per lunghi anni ha curato la corrispondenza con le lettrici di periodici destinati a un pubblico femminile, ma che ha avuto anche altri talenti, come una straordinaria creatività nel realizzare libri illustrati per l’infanzia e un’originale personalità artistica nella pittura. Francesca Allegri la racconterà nel contesto di altre donne di cui si parla nel suo libro. Il ricordo di Colette Rosselli sarà approfondito da Federica De Paolis, attenta studiosa e collaboratrice da anni della Fondazione Montanelli Bassi, autrice di un saggio pubblicato recentemente che illustra la poliedrica personalità della moglie di Montanelli.

L’appuntamento è nell’auditorium della Fondazione Montanelli Bassi sabato 5 ottobre alle ore 17. L’incontro è organizzato in collaborazione con l’Associazione Case della Memoria e con il Centro Italiano Femminile di Fucecchio.

Fonte: Fondazione Montanelli Bassi

Tutte le notizie di Fucecchio