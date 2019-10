L'Ambasciatore italiano in Congo visita il centro didattico padre Vittorio Agostini di Culturidea

Nei mesi scorsi l'Ambasciatore italiano a Kinshasa, dott. Luca Attanasio, accompagnato dalla consorte Zakia Seddiy, ha visitato a Nsioni, Lukula il centro didattico padre Vittorio Agostini con Scuola dello Sport Roberto Clagluna. Il centro, che da anni scolarizza centinaia di congolesi, è stato costruito ed è finanziato dall'Associazione Culturidea di Pistoia insieme ad A.B.I.T. in collaborazione con i Missionari Comboniani con referente padre Lino Spezia.

Il dott. Luca Attanasio, persona stimata e competente, è amato da tutti esattamente come lo è sua moglie, Zakia Seddiy, presidente dell’Associazione MamaSofia, nata nel 2017 a Kinshasa. Mama Sofia nasce per volontà della sua presidente che, preso coscienza dei gravi e urgenti problemi sociali che affliggono il Congo, ha deciso di impegnarsi in prima persona per cercare di portare sollievo alla popolazione pi in difficoltà. Si tratta di una associazione benefica di volontari italiani ed internazionali che ha come obiettivo migliorare la vita delle donne e dei bambini in difficoltà nella Repubblica Democratica del Congo. Proprio nella sua veste di presidente di MamaSofia Zaika Seddiy ha voluto fare visita al centro didattico dedicato al missionario comboniano di Masiano le cui spoglie mortali riposano nel grande Stato Africano, in quanto questa istituzione scolastica inaugurata nel settembre 2013, sta diventando sempre di più un punto di riferimento per la Repubblica Democratica del Congo.

L'Ambasciatore ha voluto portare il saluto dell'Italia, complimentandosi per il fatto che questa scuola sia il frutto di una proficua, sincera, costante collaborazione tra una realtà congolese A.B.I.T. e la pistoiese Associazione Culturidea. La realizzazione del complesso, infatti, si deve alla creazione ed alla organizzazione annuale di un festival della musica e delle arti che vede partecipare un pubblico di alcune migliaia di pistoiesi. Ogni spettatore contribuisce alla vita del centro con una quota modesta, ma ogni anno, sommando queste quote, Culturidea riesce ad inviare, brevi manu, a Nsioni, Lukula almeno 6000 euro. Questi fondi vengono poi utilizzati dall'associazione congolese per incrementare il numero delle aule, provvedere allo stipendio dei docenti, incrementare i servizi.

L'azione di Culturidea in favore della piccola comunità congolese è iniziata nel 2009 con l'acquisto del terreno ove attualmente risiede il centro didattico e sportivo. Il primo invio di denaro fu di circa 1200 euro proprio indispensabili ad acquistare l'area destinata alla nuova scuola. Da allora, ogni anno, con il Festival della Musica e delle Arti, oltre a materiale scolastico e sportivo, Culturidea ha costantemente contribuito a realizzazione e crescita di questa realtà con una media di 6000 euro annui. Ora la visita dell'ambasciatore italiano dott. Luca Attanasio e di sua moglie Zaika Seddiy è un ulteriore riconoscimento a questa meritoria opera.

