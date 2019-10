Lavori di Publiacqua a Firenze, le zone interessate

Publiacqua informa i cittadini del Comune di Firenze che, causa lavori di rinnovo della rete idrica in via di Soffiano, dalla mezzanotte di mercoledì 9 ottobre si verificheranno mancanze d’acqua e abbassamenti della pressione nelle seguenti vie: località Marignolle, via Ferrone, via Santa Maria a Marignolle, via San Carlo, via di San Quirichino e limitrofe

La situazione tornerà a normalizzarsi nelle prime ore del mattino del 9 ottobre.

In caso di condizioni meteo avverse, l’intervento potrà essere rinviato al primo giorno utile successivo.

Aggiorniamo inoltre i cittadini del Comune di Firenze sui cantieri che si aprono oggi sulla rete idrica di Firenze che potrebbero avere effetti sul traffico locale:

- via Casamorata (altezza civico 13), rifacimento allaccio con chiusura strada;

- via del Ronco (altezza civico 1), rifacimento allaccio fognario con chiusura marciapiede e restringimento carreggiata.

Fonte: Publicaqua - Ufficio stampa

