Malore in tramvia, passeggera soccorsa da infermieri e studentessa di medicina

Due infermieri fiorentini e una studentessa di Medicina hanno soccorso una passeggera colta da malore durante una corsa della tramvia. L’episodio è accaduto lungo il tragitto della Linea 1 della tramvia nei pressi della Fortezza da Basso di Firenze: un infermiere e un’infermiera hanno notato che per la donna seduta di fronte a loro qualcosa non andava e sono intervenuti tempestivamente, raggiunti da una studentessa di Medicina.

«Ancora una volta un caso di cronaca mette in evidenza l’importanza della presenza estesa degli infermieri sul territorio – commenta Danilo Massai, presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche interprovinciale Firenze Pistoia -. Per gli infermieri, intervenire anche al di fuori del servizio è doveroso, ma non sempre scatta il “senso del dovere”. In questo caso, i colleghi sono stati professionali ed hanno agito nel modo migliore. Una cosa che, come Ordine, auspichiamo si realizzi in tutti i 9000 infermieri che lavorano e abitano nelle province di Firenze e Pistoia. Una rete informale che dà maggiori sicurezze ai cittadini».

Come ha riportato il portale Assocarenews, la donna, fra i 60 e i 70 anni, “probabilmente stava andando in arresto cardiaco o in shock ipoglicemico” ed “era affetta da co-morbilità importanti”. Dopo il primo soccorso in tramvia, la donna è stata fatta scendere alla prima fermata disponibile e messa in sicurezza. Una volta analizzati i primi segni e sintomi i tre hanno chiamato il 118, giunto sul posto in pochi minuti. La donna è stata ricoverata in prognosi riservata.

Fonte: Opi Firenze Pistoia - Ufficio stampa

