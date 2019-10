Maxi concorso per 23 agenti della polizia municipale a Prato

E' on line da oggi sul sito del Comune il bando per l'assunzione con contratto di formazione e lavoro di 23 agenti di Polizia Municipale con riserva in favore dei volontari delle Forze Armate di età compresa tra i 18 anni e i 32 anni.

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente via web (sul sito internet www.comune.prato.it/lavoro/) e non oltre le 13 del 4 novembre 2019. Nel caso di errori e omissioni rilevati dopo l'invio della domanda, il candidato può inviare una nuova domanda web che sostituirà la precedente e pertanto verrà presa in considerazione soltanto l'ultima domanda inviata. La nuova domanda dovrà essere inviata comunque entro il termine di scadenza del presente bando. All’esito della domanda si avrà una ricevuta di spedizione che il candidato deve scaricare e conservare.

L’elenco dei candidati ammessi sarà reso noto mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Prato e sul sito Internet www.comune.prato.it/lavoro entro il 7 novembre 2019. Il contratto di formazione e lavoro avrà durata di 12 mesi, ed è finalizzato ad agevolare l'inserimento professionale mediante un esperienza lavorativa.

Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti: cittadinanza italiana, età compresa tra i 18 anni compiuti e i 32 anni non compiuti alla data di scadenza del bando, idoneità fisica, psichica e attitudinale all’impiego e alle mansioni del profilo professionale da ricoprire, assenza di impedimenti al porto o all’uso delle armi, non essere obiettori di coscienza, non essere destituiti, dispensati o licenziati da una Pubblica Amministrazione per un procedimento disciplinare, essere immune da condanne penali che precludano l’assunzione presso gli Enti Locali, non aver subito condanne a pena detentiva per delitto non colposo o misure di prevenzione, non essere esclusi dall’elettorato politico attivo, essere in possesso dei requisiti per la nomina ad Agente di Pubblica Sicurezza, essere in possesso dei requisiti fisici con apposito attestato rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, essere in possesso della patente di guida categoria b non speciale ,essere in possesso del diploma di maturità.

La tassa di concorso è di 5 euro e può essere pagata con versamento sul c/c postale n. 30372502 intestato a: Comune di Prato – Tesoreria Comunale; versamento presso i T-Serve autorizzati ovvero presso i Terminali Polifunzionali “Jolly” ovvero presso le Agenzie site nella Provincia di Prato della Banca Intesa San Paolo ovvero di Chianti Banca; bonifico bancario IBAN IT72T0306921531100000046012, indirizzato al Tesoriere del Comune di Prato o pagamento effettuato tramite il sistema “PagoPA” da effettuarsi collegandosi al sito del Comune alla pagina http://pagamenti.comune.prato.it.

Per maggiori informazioni: http://www.comune.prato.it/lavoro/concorsi/?act=f&fid=7791

Fonte: Comune di Prato - Ufficio stampa

