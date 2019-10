Nomadi nel piazzale del Museo Pecci, Daspo Urbano per loro

Ieri la Polizia Municipale e il Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale dei Carabinieri di Prato hanno controllato 31 persone di etnia Rom e Sinti, che senza titolo occupavano abusivamente gli spazi pubblici del piazzale del Museo Pecci e in via Lodz , stendendo panni e vettovaglie varie ed impedendo anche la libera circolazione dei veicoli.

Per i conducenti dei camper e delle roulotte sono stati emanati 9 ordini di allontanamento immediati (Daspo urbano) e per uno di loro, essendo recidivo, è stato chiesto alla Questura il divieto di accesso nella città di Prato, così come previsto dalla legge Minniti. Anche stamani, sempre nel grande parcheggio lungo la Declassata di fronte al Pecci, la Polizia Municipale ha fatto allontanare altri tre mezzi che stazionavano abusivamente. I controlli sul territorio hanno fatto sì che le soste abusive rispetto agli anni precedenti diminuissero fortemente. Altre operazioni analoghe saranno eseguite nei prossimi giorni.

Fonte: Comune di Prato - Ufficio stampa

