Solidarietà: Golf Bellosguardo di Vinci, donazione al Centro Donna

Venerdì 27 settembre scorso, Bellosguardo in collaborazione col Centro Donna, Astro e la Ausl di Empoli, hanno presentato il nuovo progetto DONNA.

Erano presenti alla cena il Sindaco di Vinci Giuseppe Torchia, l’assessore del Comune di Empoli Valentina Torrini, Il chirurgo Dott. Caponi, il Presidente di Astro Dott. Scardigli.

La Vice Presidente del Golf Bellosguardo, Cristina Carmignani, ha dato il benvenuto a tutti gli ospiti, presentando insieme al Maestro di Golf Maurizio Ravinetto, il programma sportivo che partirà il giorno sabato 12 ottobre alle ore 12.00 e avrà appuntamento tutti i sabati alla stessa ora fino a dicembre.

Il Maestro ha tenuto a precisare che, questo progetto, non ha esclusivamente lo scopo di creare nuove golfiste, ma ha il principale intento di accompagnare le DONNE che hanno bisogno di riprendere in mano la propria vita, trovando lo stimolo giusto per uscire, fare una semplice passeggiata all’aria aperta, socializzare e liberare la mente, guardarsi intorno e ritrovare la gioia nelle piccole cose.. Bellosguardo non offre solo Golf, le sue colline immerse nella natura Toscana, circondate dagli ulivi, i suoi profumi, sono lo scenario perfetto per arricchire corpo e mente!

Il Dott. Scardigli e il Dott. Caponi, sposando pienamente il progetto, sottolineando che a livello motorio non implica alcuna controindicazione, dando la loro disponibilità nell’incentivare e promuovere l’ ottima iniziativa

Ha chiuso la presentazione il Sindaco Giuseppe Torchia anch’egli entusiasta del progetto.

Dalla cena sono stati raccolti € 210 destinati al Centro Donna.

Fonte: Ufficio stampa

