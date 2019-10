Dalla questua all'estorsione con minacce, denunciato 42enne

Iniziata come una semplice questua, è diventata una vera e propria estorsione. Vittima un parroco di Monteroni d'Arbia, che inizialmente si era dimostrato troppo 'buono' con un 42enne di origini kosovare. Quest'ultimo, con precedenti di polizia, si è recato dal sacerdote per farsi aiutare economicamente. Dopo le prime somme date dal parroco, il 42enne si è fatto sotto sempre con più vigore e continuità. Il sacerdote si è quindi recato dai carabinieri per denunciare il tutto: i militari in borghese hanno colto il 42enne sul fatto, mentre estorceva denaro e minacciava il prete. Per questo è stato denunciato.

