Sanità, circa 200milioni per le Scotte di Siena

“Il Piano di investimenti presentato oggi confermati oggi dalla Giunta confermano ancora una l’impegno della Toscana nell’ammodernamento delle strutture ospedaliere, degli Hospice, dei poliambulatori, dei centri per ogni tipo di cura. Una grande attenzione che mette la sanità al centro delle politiche della nostra Regione”. Così il presidente della commissione Sanità in Regione Stefano Scaramelli e il consigliere del Pd in Regione Simone Bezzini esprimono soddisfazione per il miliardo e mezzo di euro destinato alle aziende per gli investimenti sanitari sottolineando in particolare lo straordinario stanziamento per il senese e in particolare per la riqualificazione delle Scotte di Siena dove si arriva a circa 200milioni di euro di previsione di finanziamento . Oltre alle Scotte, il Piano degli investimenti riguardano anche il nuovo pronto soccorso all’Ospedale di Campostaggia di Poggibonsi. “Il programma annunciato dalla giunta – proseguono Bezzini e Scaramelli- conferma gli interventi già previsti al monoblocco di Nottola a Montepulciano, la riorganizzazione del presidio ospedaliero dell’Amiata ad Abbadia San Salvatore, la realizzazione della struttura dell’Hospice di Siena, così come tanti altri interventi sulle strutture sanitarie del territorio della provincia che ci consentano di mantenere un presidio sanitario eccellente sul nostro territorio”.

In generale gli interventi prevedono lavori di ristrutturazione, di adeguamento sismico e anti incendio, lavori per efficientamento energetico, acquisto e rinnovo di tecnologie sanitarie, così come la manutenzione.

