Il Sindaco della Città Metropolitana di Firenze Dario Nardella ha convocato la prima seduta, di insediamento, del Consiglio della Città Metropolitana della legislatura 2019-2024, mercoledì 9 ottobre 2019 alle ore 15 presso la Sala Quattro Stagioni di Palazzo Medici Riccardi (con ingresso, da via Cavour 9). L'Assemblea prenderà in esame la convalida degli eletti in Consiglio. Previste comunicazioni del Sindaco.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

