Servizio civile alla Pubblica Assistenza di Pisa

Una grande opportunità per i giovani dai 18 ai 28 anni per conoscere e diventare parte attiva di una delle realtà di volontariato più grande nel panorama pisano. Sono cinque i progetti disponibili, uno nel settore della donazione del sangue e quattro nel servizio sanitario. I volontari saranno inseriti in un percorso di formazione dedicato e impiegati nei servizi di trasporto disabili e, a raggiungimento delle qualifiche, potranno anche arrivare al servizio di emergenza 118. L’iscrizione potrà avvenire esclusivamente online sito ministeriale attraverso lo SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale. Maggiori informazioni sul sito www.papisa.it o al nostro numero verde 800 500 580

Fonte: Ufficio Stampa

