Tre anni senza Salvatore Sorbera, il 'pugile leghista': il ricordo in Metrocittà

"Sono passati tre anni ormai da quando sei andato via, sono passati tre anni da quando non sei più su quella panchina a Sesto Fiorentino che è stata dedicata a te.

La gente sapeva sempre dove trovarti, seduto lì nel pomeriggio dove davi a tutti un consiglio, una parola di conforto; eri un uomo rispettato da tutti quelli che la pensavano come te, ma anche da chi non la pensava come te.

Per tanti anni sei stato un pugile ed hai praticato quello sport, avvicinandovi successivamente tanti ragazzi che volevi togliere dalla strada per insegnargli i valori di lealtà e di rispetto dell'avversario.

Lunedì abbiamo scoperto di essere entrati in Consiglio metropolitano, una cosa impensabile quando facevamo i banchetti con te allo zero virgola qualcosa, quando la Lega in Toscana sopravviveva solo per l'impegno di pochissimi. Adesso ti portiamo con noi, nel nostro spirito e nella nostra anima, ricordando i tuoi valori il tuo sorriso ed il tuo coraggio.

Ricordando quando eri nella tua Sesto Fiorentino a fare i banchetti anche da solo per tanti anni, quando la Lega era ancora un partito quasi inesistente in Toscana, tu eri lì a tenere accesa una speranza che ora si è trasformata in una vera alternativa di governo. Ora il tuo ricordo, insieme ai tuoi valori, entrano con noi in Palazzo Medici Riccardi.

Tre anni fa non sei morto. Sei solo diventato immortale come i nostri valori. Vivi e vivrai sempre in essi".

