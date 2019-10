Turisti derubati nel sonno a Montaione

Una famiglia di turisti inglesi è stata derubata mentre era in vacanza a Montaione. Ne dà notizia l'odierna edizione de La Nazione. I ladri hanno portato via denaro e gioielli, mentre la famiglia dormiva, nella notte tra mercoledì 2 e giovedì 3 ottobre. I turisti si sono accorti solo ieri mattina di essere stata derubata. È stato il personale della casa vacenze in cui la famiglia stava trascorrendo la sua vacanza a chiamare i carabinieri. I malviventi, che dopo il colpo hanno fatto perdere le loro tracce, secondo le prime ricostruzioni, hanno forzato una porta-finestra per entrare.

