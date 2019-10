Un Posto al Sole...tra le vigne di San Miniato. La città della Rocca travalica i confini della realtà e diventa meta ambita anche nella fiction, nella nota serie televisiva di Rai 3 'Un Posto al Sole'. È il sanminiatese Erik Tonelli ad 'omaggiare' la sua città natale: il suo personaggio, Leonardo Arena, in una puntata racconta di voler tornare dai suoi genitori che hanno una azienda vinicola proprio nella città della Rocca. Una piccola 'nota autobiografica' nella storia del suo personaggio che trasforma San Miniato da città reale a 'città immaginata'.

Non è certo la prima volta che il piccolo comune in provincia di Pisa sbarca sul piccolo schermo per le sue bellezze o le sue tradizioni culinarie, da Mezzogiorno in famiglia a Bellitalia per fare degli esempi, ma è raro e forse unico che esso diventi parte del 'plot' di una fiction o di un film.

La puntata non è passata inosservata dal sindaco di San Miniato Simone Giglioli (grande fan della serie tv di Rai3) che ha ringraziato con un post su facebook il suo concittadino, lasciando sempre aperte all'attore classe 1985 le porte delle mura della città: "Grazie Erik. Ti aspettano (e ti aspettiamo) per la Mostra mercato del Tartufo bianco".

Potete rivedere lo spezzone 'incriminato' dal minuto 20.20 circa a questo link.

