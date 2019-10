Aggressione polizia a Cecina: agente ricoverata per ischemia

Due poliziotti, un uomo e una donna, sono stati aggrediti riportando gravi traumi. È successo ieri sera a Cecina.

La poliziotta ha subito gravi conseguenze, riportando un'ischemia a causa dei calci ricevuti al petto, e si trova adesso ricoverata sotto monitoraggio. L'aggressore, un cittadino russo sotto effetto di alcol e droghe, sarebbe già in libertà.

Infatti dopo il processo per direttissima, il pm aveva chiesto la custodia in carcere e il difensore i domiciliari, ma il giudice ha rimesso l'imputato in libertà con l'obbligo di firma.

A darne notizia è il segretario generale del sindacato autonomo di polizia, Stefano Paoloni, affermando che: "Quanto avvenuto ieri sera a Cecina avrebbe potuto avere conseguenze devastanti come avvenuto a Trieste".

Tutte le notizie di Cecina