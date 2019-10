Questo pomeriggio i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Pontassieve, sono intervenuti per un soccorso a persona in località Piagge di Campiglioni a Pelago.

La squadra ha raggiunto una persona anziata ferita nel bosco, insieme al personale sanitario del 118. Per l'intervento era stato allertato anche l'elicottero Drago dei vigili del fuoco, che non è intervenuto poichè non è stato più necessario.

