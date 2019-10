Appartamento in fiamme a Montecatini: palazzina evacuata, tre persone assistite

I vigili del fuoco del Comando di Pistoia e del distaccamento di Montecatini sono intervenuti a Montecatini Via Amendola, per un incendio divampato in un appartamento ubicato al quarto piano di una palazzina composta da cinque livelli fuori terra.

A causa del denso fumo sviluppatosi 5 persone ed un cane si sono rifugiati su una terrazza posta al piano superiore e sono stati recuperati dai Vigili del Fuoco, con l'ausilio di una autoscala.

Per precauzione è stato evacuato l'intero stabile. Tre persone hanno fatto ricorso alle cure del personale sanitario del 118.

