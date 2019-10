Arriva il pedibus nella frazione di Mercatale Val di Pesa

Tutti in viaggio con il pedibus. Dopo la scuola l’avventura continua per i bambini della scuola primaria di Mercatale Val di Pesa che potranno tornare a casa comodamente a piedi, lungo un breve tragitto caratterizzato da tre fermate. Insieme, mano nella mano, guidati dai nonni dell’Auser di San Casciano, i piccoli studenti saranno protagonisti di un’esperienza sicura, ecologica che stimola relazioni sociali, crea nuove amicizie e vuole bene all’ambiente.

Da mercoledì 9 ottobre prende il via anche nella frazione di Mercatale Val di Pesa il pedibus, il serpentone umano che coniuga il piacere di conversare all’aria aperta con i compagni di scuola, invita a fare un po' di sano movimento e mette in moto un’operazione di sostenibilità ambientale, evitando l’utilizzo di auto e di veicoli motorizzati per il ritiro dei bambini a scuola. “E’ un servizio che funziona – fa notare l’assessore alla Pubblica Istruzione Elisabetta Masti - di cui abbiamo visto i frutti nelle aree in cui da qualche anno è già attivo, nel capoluogo, nella zona del Bardella. E’ sicuro ed è un vantaggio sia per gli studenti che per i genitori: indossando le bretelle rifrangenti, i bambini vengono accompagnati da personale volontario dell’Auser, imparano a socializzare, fare nuove amicizie e a comportarsi correttamente sulla strada. Dall’altra parte i genitori hanno la possibilità di risparmiare tempo perché il pedibus funziona sempre, anche quando piove. Estendiamo dunque il servizio alle frazioni e partiamo da Mercatale con l’idea di attivarlo nel prossimo anno anche a Cerbaia”.

A rimarcare il carattere sostenibile del servizio è il sindaco Roberto Ciappi. “Il pedibus rispetta l’ambiente e non inquina – aggiunge il primo cittadino – riduce sensibilmente il traffico e le emissioni in prossimità della scuola, limita gli ingorghi. Riteniamo che il servizio che incentiva percorsi di mobilità lenta e attiva nei bambini, sia importante non solo per la loro autonomia ma per sensibilizzare e divulgare un’esperienza educativa e virtuosa, per tutta la frazione, in linea con la cultura della mobilità slow, a velocità controllata e a basso impatto ambientale”.

Il Pedibus, svolto in orario pomeridiano, ha un percorso stabilito con tre fermate predisposte lungo il cammino, in orari prefissati. Le fermate, contrassegnate da appositi cartelli, sono via Enrico de Nicola vicino alle scale della scuola, via Enrico de Nicola davanti a ChiantiBanca, via Mattoncetti nell’area del parcheggio, dove ci sarà il capolinea con arrivo alle 16,45 circa.

Iscrizioni al pedibus

E’ necessario compilare la scheda, disponibile sul sito web del comune: www.sancascianovp.net/sites/www.sancascianovp.net/files/mod_iscrizione_linea_pedibus_cerbaia_-_mercatale.pdf e presentarla al protocollo nei seguenti orari: da lunedì a venerdì 8,30-12,30 e lunedì e giovedì anche in orario 15,00-18,30.

L’iscrizione, compilata e firmata, può essere inviata anche per mail a scuola@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it allegando fotocopia del documento del genitore firmatario o inviata per fax allo 055 8256258. Per informazioni: 0558256269/271.

Bretelle rifrangenti

Per ritirarle i genitori potranno recarsi in Comune presso l’ufficio scuola (via Machiavelli, 46, 2° piano) nei giorni di lunedì e giovedì in orario 8,30-12,30 e 16-18,30, lunedì 14 ottobre dalle ore 8,45 alle ore 9,30 presso il Centro Lotti piazza del Popolo Mercatale.

Fonte: Ufficio Stampa

