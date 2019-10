Nuovo asfalto in via di Ripoli, lavori notturni in via Valfonda

Nuovo asfalto in via di Ripoli e lavori relativi all’illuminazione pubblica in via Valfonda (in orario notturno) e in via di Varlungo. Ma anche nuovi allacci alla rete idrica in via Faenza e via Micheli e alla rete gas in via del Sole. Ecco i lavori che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine con l’istituzione di provvedimenti di mobilità.

Ecco i principali interventi.

Via di Ripoli: inizieranno lunedì 7 ottobre i lavori di asfaltatura. L’intervento sarà effettuato per fasi con chiusure al transito dei seguenti tratti: da via del Paradiso a via Lussemburgo (con divieti di transito anche in via Albania e via Lussemburgo), da via Lussemburgo a piazza Badia di Ripoli (chiuse anche via Irlanda, via Danimarca, via Lettonia), la piazza di Badia a Ripoli, da piazza di Ripoli a piazza Rodolico. Termine previsto 23 ottobre.

Piazza San Marco: per la posa di una infrastruttura della telefonia da lunedì 7 a venerdì 11 ottobre sarà un vigore un divieto di transito nella corsia riservata alla sosta taxi (lato giardino) sul fronte di via Arazzieri.

Via dell’Osservatorio: per un sollevamento con autogru lunedì 7 ottobre sarà istituito un divieto di transito da via delle Panche a via Ricci. Termine previsto 18 ottobre.

Via Valfonda: la strada sarà chiusa da lunedì 7 a mercoledì 9 ottobre in orario notturno (dalle 1 alle 4) per interventi sull’impianto di illuminazione.

Via del Fiordaliso: per il rifacimento della copertura di un edificio da lunedì 7 ottobre è prevista l’istituzione di un divieto di transito da Borgo Santissimi Apostoli a via delle Terme.

Via dei Leoni: lunedì 7 ottobre sono in programma lavori edili con piattaforma aerea. Dalle 9 alle 18 la strada sarà chiusa da via del Corno a via Vinegia mentre il tratto da via dei Neri a via Vinegia diventerà a senso unico verso via Vinegia. Provvedimenti collaterali sono previsti in piazza San Firenze (senso unico nel tratto da Borgo dei Greci a via dell’Anguillara verso via dell’Anguillara) mentre la direttrice via Castellani-piazza del Grano diventerà a senso unico verso via dei Neri.

Via di Varlungo: inizieranno lunedì 7 ottobre i lavori di potenziamento dell’illuminazione pubblica. La strada sarà chiusa da via Aretina a via Gobetti. Termine previsto 18 ottobre.

Via del Sole: inizieranno lunedì 7 ottobre i lavori relativi a un nuovo allaccio alla rete di distribuzione del gas. Fino all’11 ottobre sarà in vigore un divieto di transito da via del Moro a via delle Belle Donne.

Via Micheli: anche in questo caso si tratta di un nuovo allaccio alla rete idrica. Da lunedì 7 ottobre il tratto da via Lamarmora a via Cavour sarà chiuso fino all’11 ottobre.

Via Faenza: la strada sarà chiusa da lunedì 7 a venerdì 11 ottobre per lavori relativi a un nuovo allaccio alla rete idrica tratto via Cennini-via Nazionale.

Via Mastri: per lavori edili con piattaforma aerea dalle 7 di lunedì 7 alle 18 di martedì 8 ottobre la strada sarà chiusa da via Moreni a via del Gignoro. In via Moreni sarà istituito un restringimento di carreggiata dal numero civico 4 a via del Gignoro.

Via Landini: per il montaggio di una gru lunedì 7 e martedì 8 ottobre sarà in vigore un un divieto di transito da via Catalani a viale Redi.

Via Montebello: per effettuare il sollevamento di materiali lunedì 7 ottobre, dalle 7 alle 18, il tratto via Palestro-via Garibaldi sarà chiuso.

Via del Mezzetta: mercoledì 9 ottobre è in programma un trasloco. Il tratto via del Gignoro-via Pio Rajina sarà chiuso (dalle 7 alle 9) fino all’11 ottobre.

Via Stradivari-via Paganini: da venerdì 11 ottobre sono in programma alcuni lavori edili a un condominio. Dalle 9 alle 19 via Stradivari sarà chiusa da via di Novoli a via Paganini. Dal 12 al 13 ottobre dalle 7 alle 19 sarà la volta del restringimento di carreggiata in via Paganini, a seguire dalle 9 del 14 alle 19 del 16 scatterà di nuovo la chiusura di via Stradivari. In chiusura il divieto di transito nel controviale di via di Novoli (lato numeri civici dispari) da via Paganini a via Stradivari.

Procedono i lavori di riqualificazione in via dei Pandolfini

Vanno avanti i lavori in via dei Pandolfini. Da lunedì 7 ottobre dalle 9.30 il cantiere si allarga interessando anche l'area dell'intersezione tra Pandolfini e via Palmieri con chiusura dell'incrocio. Previsti divieti di transito oltre che in via Palmieri anche in via delle Badesse. In alternativa i veicoli potranno utilizzare Borgo Albizi per rientrare in via dei Pandolfini da via delle Seggiole oppure da via del Crocifisso con inversione di marcia in entrambe le strade (in direzione di via Ghibellina). Intanto ieri è stato effettuato il getto della fondazione stradale nel primo tratto (tra via Verdi e via Palmieri) dove sono terminati gli interventi sui sottoservizi. La prossima settimana inizierà la posa del lastrico di marciapiedi e carreggiata.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

