Assumono mix di droghe: trovati e salvati dalla guardia di finanza

Due giovani sono stati trovati la scorsa notte privi di sensi all'interno di uno spogliatoio in un campo sportivo abbandonato. A salvarli è stata una pattuglia cinofila della guardia di finanza che li ha trovati, avvertendo il 118. Uno dei due ha ripreso conoscenza, l'altro di 20 anni no, ed è stato trasportato in ospedale.

Quest'ultimo si è poi svegliato e da quanto accertato avrebbe assunto un mix di droghe tra le quali metadone, cocaina e cannabinoidi. Secondo i soccorsi l'intervento delle fiamme gialle è stato vitale.

