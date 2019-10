Auto sotto sequestro ma parcheggiata in strada, scattano oltre 2mila euro di multe

Mercoledì pomeriggio una pattuglia del distaccamento di Polizia municipale di Campo di Marte ha introdotto in depositeria comunale un veicolo Peugeot 307 in sosta in via Frusa, proprio di fronte al distaccamento, dato che il mezzo era già stato sottoposto a sequestro a marzo scorso sempre dalla Municipale di Firenze. Il proprietario, un 56enne fiorentino, avrebbe dovuto custodirlo in area privata ma lo ha lasciato in sosta nella pubblica via. Per lui quindi sono scattati numerosi verbali: 1988 euro per circolazione con veicolo già sottoposto a sequestro; 868 euro per veicolo non assicurato più sequestro del mezzo più tagli 5 punti /patente; e infine 173 euro per veicolo non revisionato.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze