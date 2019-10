Tra paperi e tartufi, Balconevisi ecologica presenta due weekend di festa

I ❤ Balconevisi: questo il motto che punta a preservare l'ambiente della frazione collinare di San Miniato, che sarà applicato per le due principali manifestazioni in programma a breve, ossia il 38esimo Palio del Papero del 12 e 13 ottobre e la 41esima Sagra del Tartufo Bianco e del Fungo del 19 e 20 ottobre.

Al centro dell'organizzazione l'Unione Sportiva Balconevisi, dotata da quest'anno anche di un team femminile, le Balco Girls, che verrà presentato sabato 19 alle 18.30 e che farà la sua apparizione in campo già dalla prossima primavera.

Il primo evento è la corsa dei paperi guidata dai bambini delle quattro contrade (Fondo alla discesa, Fornacino, Buecchio e Borgo, quest'ultima campione in carica), evento di grande richiamo che tiene al massimo rispetto degli animali. Domenica si parte, dopo il pranzo a tartufo e fungo, con il corteo dal Cortile dei Paperi alle 15. A seguire l'investitura e la benedizione degli allocchi (i bambini conduttori) e delle contrade, con la partecipazione dei musici e degli sbandieratori di Santa Maria al Pozzolo del Palio del Cerro di Cerreto Guidi e il corteo storico di San Miniato. Alle 18 la corsa nel campo sportivo: all'interno di un circuito i bambini dovranno far correre i paperi applaudendo da dietro, a distanza per non colpirli.

La Sagra vera e proprio invece si terrà nel weekend successivo. Oltre alla presentazione del libro Il Tartufo Bianco di San Miniato dell'autore Delio Fiordispina in programma alle 17,30 di sabato, uno degli eventi di maggior richiamo sarà la Mangia...longa al Tartufo Bianco alle 10.30 di domenica 20. Un percorso di circa 6 km tra la natura con degustazioni di ogni tipo accompagnati dai vini del territorio. Potranno partecipare al massimo 60 persone, su prenotazione.

"Vogliamo dimostrare il rispetto del territorio di Balconevisi, oltre all'eliminazione della plastica, anche mostrando come si rispetta il territorio. Il tartufo sta diminuendo, abbiamo anche il dovere di scongiurarne la scomparsa mantenendo il bosco pulito", spiega Paolo Nacci dell'Us Balconevisi.

Andando al pomeriggio di domenica tanti altri eventi: l'esibizione della scuola di danza Effekappa Dance presenzierà la speciale ospite Sara Di Vaira, vincitrice di Ballando con le stelle 2019 alle 15, poi l'esibizione dello spray artist Muz, all'anagrafe Samuel Rosi, infine la rassegna enogastronomica assieme agli stand in piazza. Nel tardo pomeriggio la premiazione dei tartufi record e della gara di escavazione del diamante della terra.

Elia Billero

