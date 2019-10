Basket Castelfiorentino, buoni test amichevoli per le squadre di promozione maschile e femminile

I ragazzi del Gialloblu Castelfiorentino di Luigi Vertaldi rendono la vita dura al Cus Firenze, formazione di pari categoria che la scorsa stagione ha lottato per la promozione in serie D: 48-46 il finale in favore dei locali. Buonissima prestazione da parte del giovane collettivo castellano che, a una settimana esatta dall’inizio dei giochi, ha mostrato evidenti progressi e grande intensità difensiva. Adesso servirà assestare l’intesa tra confermati e “promossi” dal vivaio, ma c’è sicuramente la consapevolezza di aver imboccato la strada giusta.

Vittoria casalinga, invece, per le ragazze del Basket Castelfiorentino di Lorenzo Volterrani che hanno battuto il Costone Siena per 45-32 al termine di un match sempre amministrato. Indicazioni più che positive, dunque, anche per la prima squadra femminile, che sta di giorno in giorno trovando sempre più intesa e compattezza tra il reparto delle veterane e quello delle nuove arrivate.

Fonte: Abc Castelfiorentino

