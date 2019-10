Volley, domenica a San Miniato c'è il Trofeo 'Stacchini'

L'edizione 2019 del trofeo "Stacchini" è ormai alle porte. Domenica 6 ottobre, nell'arco dell'intera giornata, dodici formazioni scenderanno sui parquet nostrani per contendersi il trofeo in memoria del compianto Francesco, atleta giallorosso, scomparso prematuramente nel 1974. Oltre al team di casa, targato TecnoAmbiente, saranno presenti Bper VGModena Volley, Peimar Calci, Lupi Santa Croce, Torretta Livorno, Selea Club Arezzo, Emma Villas Siena, Pallavolo Certaldo, Emma Villas Chiusi, Volley Prato, Migliarino Volley e Invicta Grosseto.

In casa Folgore, la macchina organizzativa ha cercato di lavorare al meglio e c'è entusiasmo per aver portato a San Miniato tante formazioni di grande rilievo in ambito toscano, con la ciliegina sulla corte, vale a dire Modena, che rappresenta una delle società più blasonate d'Italia. Insomma, non ci resta che darvi appuntamento a domenica, per una bella giornata di pallavolo da trascorrere nella nostra splendida cittadina.