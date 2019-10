Ego Handball Siena supera Gaeta: quinta vittoria consecutiva

Resta imbattuta la Ego Handball Siena che dopo le vittorie con Brixen, Eppan, Pressano e Bolzano conquista la quinta vittoria consecutiva a Pontinia, superando Gaeta con il punteggio di 23-37. Una partita mai in discussione per gli uomini della Ego, avanti anche di quindici reti, grazie ad una prestazione corale del team senese che mantiene saldo il primato in classifica.

Gaeta va subito a segno, ma la Ego risponde con quattro reti consecutive. La squadra di casa chiude il break dai sette metri per il 2-4 dopo 6’. Kasa va a bersaglio per Siena con due reti di fila, ma la MFoods Carburex mette insieme un break avvicinandosi al -1 (5-6 dopo 11’). Il numero 10 della Ego allunga per i suoi, ma la squadra di casa segna in contropiede. La Ego ne trova tre di fila ed al 17’ conduce 6-10. La squadra di casa cerca di ricucire lo strappo, ma la Ego è brava a tenere le distanze (8-13 al 20’). Gaeta si riavvicina a -3, ma la Ego allunga nuovamente sul +5 (10-15 al 24’). Ed è con cinque reti di differenza che le due squadre vanno a riposo (12-17).

Demis Radovcic apre le marcature del secondo tempo. Gaeta però risponde trovando due reti di fila. Siena è brava a trovare subito il fondo della rete e dopo 5’ conduce 14-19. Gaeta cerca di reagire, ma la Ego tiene salda la testa dell’incontro e costruisce un vantaggio che a 5’ dal termine tocca le 15 reti (21-36). I ragazzi di Fusina sono determinati a prendersi i due punti e conquistano il loro quinto successo consecutivo battendo Gaeta con il punteggio di 23-37 e tenendosi stretto il primo posto in classifica.

“Penso sia stata un’ottima prestazione dell’intera squadra – ha commentato Fusina a fine partita - oggi non era facile entrare in partita con la giusta mentalità e mi ritengo soddisfatto della prestazione di tutti i ragazzi e un’altra prestazione importante di Alessandro Leban. Abbiamo sempre tenuto alta l’intensità di gioco. Ho avuto modo ruotare tutti i giocatori e dargli minuti importanti per mantenere alto il ritmo di gioco, conquistando una vittoria che ci permette di mantenerci primi in classifica. Da lunedì inizieremo a pensare alla sfida di sabato prossimo contro Fasano, l’ultima partita prima della pausa”.

Prossima partita, sabato 12 ottobre, al PalaEstra alle 18 contro Fasano.

MFOODS CARBUREX GAETA-EGO HANDBALL SIENA 23-37 (12-17)

MFOODS CARBUREX GAETA: Scavone, Randes, Blizonov 3, Bottino, Cascone 3, Cicciolella, Gulam 3, La Monica, Lombardi 6, Santinelli 5, Pantanella, Ponticella, Sarenac, Uttaro, Viggiano 3. All. Onelli.

EGO HANDBALL SIENA: Leban, Nozzoli, Radovcic 3, Borgianni, Dal Medico 2, Nelson, Amato 2, Kasa 10, Florio, Vinci 5, Bronzo 5, Nelson 9, Yousefinezhad 1, Konaji, Ricci. All. Fusina

Fonte: Ego Handball Siena

Tutte le notizie di Pallamano