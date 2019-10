Evade dai domiciliari, arrestato 51enne

I carabinieri di Monsummano Terme hanno tratto in arresto, F. L. , pregiudicato di 51 anni, residente a Monsummano, per evasione dagli arresti domiciliari. In particolare, l’uomo, nonostante il braccialetto elettronico, usciva fuori dalla propria abitazione violando il provvedimento di detenzione domiciliare al quale era sottoposto.

I militari della locale Stazione Carabinieri, scattato l’allarme elettronico, si ponevano ala ricerca dell’uomo, il quale veniva sorpreso all’interno del “Bar Centrale” e accompagnato in caserma. L’arrestato, ultimate le formalità di rito, è stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

