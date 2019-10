Falsifica ricette del medico, giovane denunciato: acquistava farmaci a base di oppio

Un 22enne, residente nel Comune di Figline e Incisa Valdarno, è stato denunciato dai Carabinieri di Incisa Valdarno per la falsificazione di ricette mediche. Il giovane, nel settembre scorso, aveva contraffatto delle ricette 'bianche' prescritte dal proprio medico, per acquistare un potente analgesico a base oppiacea.

A seguito delle richieste del ragazzo però dei farmacisti di zona si sono insospettiti, e hanno contattato il medico per avere dei chiarimenti. Quest'ultimo, una volta scoperto l'inganno, ha sporto denuncia ai carabinieri.

Subito gli agenti hanno rinvenuto due ricette mediche in una farmacia e, a seguito della perquisizione domiciliare, è stata ritrovata anche una scatola del medicinale con solo due pasticche rimanenti.

Il 22enne ha a quel punto confessato di aver falsificato 4 ricette mediche per i farmaci a base di oppio, che verranno segnalati alla Prefettura. Ha inoltre dichiarato che in avrebbe in passato sofferto di crisi d'ansia e che si sarebbe procurato quei medicinali per estraniarsi dai propri problemi familiari.

