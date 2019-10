Fc Ponsacco 1920 in trasferta senza il mister squalificato per tre turni, Ds Luperini: "Ingiustizia, faremo ricorso"

Un’ingiustizia. Almeno in casa rossoblù non ci sono dubbi: le tre giornate di squalifica inflitte all’allenatore dell’Fc Ponsacco 1920 Luigi Pagliuca per la discussione di domenica scorsa con l’attaccante del San Donato Tavarnelle Di Santo dopo il terzo gol di Noccioli, proprio non ci stanno. Per nessuno dei due. “Voglio sperare che l’arbitro abbia frainteso perché quella decisione non è giusta – spiega proprio il tecnico -: con Di Santo stavamo semplicemente parlando da persone civili tanto è vero che siano usciti dal campo a braccetto. Fra l’altro qualcosa vorrà dire se tutti e due abbiamo dato la stessa versione dei fatti”.

“E’ un’ingiustizia che ci penalizza parecchio perché giocare tre partite senza allenatore è un problema per qualunque squadra, a maggior ragione per una molto giovane, come la nostra, che ha bisogno di avere sempre vicino il suo condottiero – rincara la dose il direttore sportivo Andrea Luperini -: faremo sicuramente ricorso per chiedere una riduzione della squalifica anche se, purtroppo, non sono ammesse le prove video ed è un peccato perché le immagini sono eloquenti. Al riguardo credo che anche questa regola possa e debba essere rivista”.

La sostanza, comunque, non cambia: domani a Trestina in panchina Luigi Pagliuca non ci sarà. “Andranno il mio secondo Lelio Biancalana e il preparatore atletico Stefano Cappelli, che ha il patentino: sono, comunque, tranquillo perché ho piena fiducia in loro e perché, in ultima analisi, in campo vanno sempre i giocatori”. Non ci sarà Prete, che è ancora infortunato, e in Umbria sarà un’altra battaglia: “Affrontiamo una squadra molto forte fisicamente e agonisticamente scorbutica, ma per noi cambia poco: anche contro il Trestina proveremo ha imporre il nostro gioco, come abbiamo fatto in queste prime giornate”.

Al riguardo è più che soddisfatto il dirigente con delega per l’attività sportiva Massimo Donati: “Siamo un squadra che gioca a calcio, dunque i risultati non sono che una logica conseguenza. La società? Le difficoltà sono note ma tutti uniti stiamo cercando di andare avanti. Se domani arriva una nuova proprietà, valuteremo con attenzione che cosa fare, ma ad oggi questa prospettiva proprio non c’è e, dunque, noi stiamo cercando di fare il meglio possibile per l’Fc Ponsacco 1920”.

Fonte: Fc Ponsacco 1920 - Ufficio stampa

