Foligno-Tuttocuoio, i 5 gol certificano la crisi dei toscani

Foligno-Tuttocuoio 5-0 (a cura dell'Almanacco Calcio Toscano)

FOLIGNO (4-3-1-2): Roani; Colarieti (75' Pagliarini), Schiaroli (78' Materazzi), Tulhao, Giannò (75' Kuqi); Pettinelli, Gorini, Fondi; Settimi (58' Giabbecucci); Peluso, Arras (71' Buonaventura). A disp.: Miccio, Petterini, Fiki, Antonelli. All.: Armillei.

TUTTOCUOIO (5-3-2): Prisco; Spera, Iroanya (46' Benericetti), Videtta, Ruggero, Bertolucci (63' Chiti); Ercoli (66' Diolaiti), Correa Belmonte, Boldini; Principe (53' Valente), Olivieri (77' Bagatti). A disp.: Giannangeli, Verdese, De Carlo, Chicchiarelli. All.: Scardigli.

ARBITRO: Silvio Torreggiani di Civitavecchia, coad. da Roberto Maroni Fermo e Mattia Piccinini Ancona

RETI: 7' Arras, 28' Bagatini Marotti, 61' Colarieti, 66' Peluso, 84' Kuqi.

NOTE: Spettatori 500 circa. Ammoniti nessuno. Angoli 6-9. Recupero 1’+3’. Osservato prima dell’inizio un minuto di raccoglimento in memoria di Giorgio Squinzi, patron del Sassuolo Calcio scomparso in settimana.

Se l'obiettivo del Tuttocuoio era quello di cancellare il digiuno di punti avviato da inizio campionato, oggi non era proprio la giornata adatta. Tiro do coio coio ma batto lu Tuttocuoio, commentavano gli umbri in un manifesto fuori dallo stadio, e vista la cinquina rifilata hanno tirato non così a casaccio. Una nuova pagina nera dopo le dimissioni chieste da Scardigli e fatte rientrare dalla presidentessa Paola Coia per un atto di fiducia forse eccessivo. Per ora i neroverdi sono più neri di rabbia che verdi di speranza, ma il campionato è ancora lungo.

