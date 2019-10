Fratelli d'Italia Santa Croce sull'Arno e Pisa rispondono a Nardini: "La cittadinanza non è un biglietto omaggio per il luna park"

Fratelli d’Italia Santa Croce sull’Arno ringrazia i tanti cittadini che oggi si sono recati a firmare contro lo ius soli e lo ius culturae, iniziative a favore della cittadinanza facile, semplice ed automatica dalle quali il nostro partito ha sin da subito preso le dovute distanze.

Nostro malgrado dobbiamo prendere atto e rispondere alle accuse pesanti che il consigliere regionale Nardini ci ha lanciato tramite social network additandoci come razzisti, atteggiamento livoroso tipico del PD che, ormai privo di argomentazioni e del consenso della gente, cerca invano di creare nemici brutti e invisibili utili a giustificare la loro presenza sulla scena politica.

Interviene anche il Presidente provinciale di FDI Pisa:

“Teniamo a ricordare alla consigliera Nardini che il nostro ordinamento giuridico già prevede dei modi di acquisizione della cittadinanza che giustamente deve essere concessa solo in presenza di determinati requisiti, basati su criteri meritocratici. La cittadinanza va meritata rispettando le nostre leggi ed imparando la nostra lingua, rispettando la nostra identità, la nostra cultura e le nostre tradizioni. Non è un biglietto omaggio per il luna park ne tanto meno qualcosa che può essere regalata per meri fini elettorali”

I consiglieri comunali del partito Marco Rusconi, Benedetta Cicala e l’esponente locale Daniela Zocchi ribadiscono come: “Il fatto che il nuovo governo giallorosso abbia messo al primo punto della propria agenda politica la cittadinanza facile e la rimozione dei crocifissi dalle aule scolastiche al posto di temi come il lavoro, lo sviluppo e la riduzione del carico fiscale ci lascia basiti e ci ha spinto oggi a scendere in oltre 200 piazze per dire NO a tutto questo.

L’affetto che le persone ci hanno mostrato e la rabbia con cui i nostri avversari politici ci hanno attaccato ci dimostrano come, chi dovrebbe amministrarci, sia lontano dalle problematiche e dalle criticità che affliggono la nostra società.”

