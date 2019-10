'Leggere Forte!': presentazione del progetto di lettura tra i banchi delle scuole

L'assessore all'istruzione e formazione Cristina Grieco e la vicepresidente Monica Barni martedì 8 ottobre, alle ore 12.00 in Sala Pegaso a Palazzo Strozzi Sacrati, presentano alla stampa "LEGGERE: FORTE!" progetto scientifico per la lettura ad alta voce nei nidi e nelle scuole toscane, sostenuto dalla Regione Toscana con la direzione scientifica dell'Università di Perugia -Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali Umane e della Formazione- in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, INDIRE e CEPELL – Centro per il libro e la lettura presso il Ministero dei Beni Culturali.

Insieme a Grieco e Barni interverranno il professor Federico Batini direttore scientifico del progetto, Ernesto Pellecchia direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, Giovanni Di Fede componente del Consiglio di Amministrazione di INDIRE, Romano Montroni presidente di CEPELL.

Fonte: Regione Toscana

