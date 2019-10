Maltrattava la moglie e le figlie (anche se in gravidanza) da anni: arrestato 56enne

Da anni maltrattava la moglie e le due figlie maggiorenni, procurando loro lesioni e minacciandole anche con armi improprie o coltelli. L'uomo avrebbe anche picchiato la figlia incinta. Per questo nella serata di ieri, i carabinieri hanno notificato, a carico di un 56enne del luogo, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, per reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Il provvedimento, emesso dal Gip del Tribunale di Firenze, è scaturito dopo le indagini dei carabinieri della Stazione di FI - Pitti coordinata dalla Procura di Firenze che ha accertato come le violenze andassero avanti almeno dal 2017. Il destinatario della misura si trova ora presso la Casa Circondariale di Firenze.

