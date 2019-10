A causa di una perdita d’acqua in via Bolognese, all’altezza del numero civico 106, è stato istituito il senso unico alternato per permettere i lavori di riparazione da parte di Publiacqua. I lavori dovrebbero terminare lunedì. Il Comune ha chiesto di velocizzare al massimo gli interventi e l’utilizzo di movieri.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

