Una piazza per Carlo Pedretti a Vinci: l'Angelo annunciante apre un nuovo museo dedicato a Leonardo

Attribuito al giovane Leonardo da Vinci dal professor Carlo Pedretti, l’“angelo annunciante” della Pieve di San Gennaro a Capannori è la più grande tra le sculture ascritte al genio del Rinascimento. La statua, recentemente restaurata dall’Opificio delle Pietre Dure, è stata la protagonista di una mostra ospitata nel nuovo Centro espositivo Leo-Lev a Vinci, nella villa Pezzatini-Baronti rimessa in sesto assieme alla piazza dedicata proprio a Pedretti, lungo via Roma.

Oltre al sindaco di Vinci, presenti all'inaugurazione Oreste Ruggiero, Sara Iallorenzi, vicesindaco di Vinci con delega alla Cultura, Luca Menesini, sindaco di Capannori, Laura Speranza, dell'Opificio delle Pietre Dure, don Cipriano, parroco di San Gennaro, e altre autorità. Ad allietare l'evento la Filarmonica Gaetano Luporini di San Gennaro di Lucca.

“Aggiungiamo un ulteriore segno permanente in questa città - ha detto Torchia - Se penso a come è nato questo progetto, mi viene la nostalgia: ricordo infatti qualche anno fa la visita di Pedretti, che era contento come un bambino, e dell'architetto Ruggiero che mi proposero questo importante progetto di riqualificazione. È giusto e doveroso, dunque, dedicare questo luogo a lui che è sempre stato strettamente legato a Vinci. Il suo primo rapporto con la città, infatti, risale al 15 aprile del 1952, quando si celebrarono i 500 anni dalla nascita di Leonardo. Quel giorno un giovanissimo professore venne inviato a Vinci dal sindaco di Bologna, Giuseppe Dozza, per portare un omaggio della città felsinea, il famoso Sigillo d'oro. Un rapporto lungo 70 anni con la nostra città, caratterizzato da tantissime collaborazioni, tra cui rimane indimenticabile la sua ultima uscita pubblica, qui con Alberto Angela”.

L’ampio spazio è arricchito dalle opere di Ruggiero: la pavimentazione decorativa è ispirata alla leonardesca Sala delle Asse del Castello Sforzesco di Milano, mentre la fontana scenografica è stata ideata insieme al professor Pedretti e ispirata a un progetto di Leonardo. Infine, sono presenti anche gli “skyline”, quattro incisioni di ottone che richiamano le quattro città del Maestro toscano (Vinci, Firenze, Milano e Amboise).

“Un ringraziamento particolare al centro Leo-Lev per aver allestito questa mostra e per aver portato questa preziosissima scultura a Vinci - ha concluso il sindaco Torchia - Nell'anno delle celebrazioni per il quinto centenario della morte di Leonardo, grazie anche al contributo dei privati, allarghiamo ulteriormente gli spazi museali della città. Un altro traguardo importante in questo speciale anno Leonardiano”

La mostra è stata aperta al pubblico fin da subito alle 15.00 e resterà visitabile tutti i giorni fino al 2 febbraio 2020 (orario: lun-ven 10-17, sab-dom 10-18; ingresso 8 € / 6 €).

(foto gonews.it) (foto gonews.it) (foto gonews.it) (foto gonews.it) (foto gonews.it) (foto gonews.it) (foto gonews.it) (foto gonews.it) (foto gonews.it) (foto gonews.it) (foto gonews.it) (foto gonews.it) (foto gonews.it) (foto gonews.it) (foto gonews.it) (foto gonews.it)

L'ANGELO ANNUNCIANTE

La scultura policroma in terracotta alta 131 cm e raffigurante l’Arcangelo Gabriele era stata attribuita già nel 1958 alla scuola del Verrocchio dallo storico d’arte Ludovico Ragghianti, per poi essere riconosciuta nel 1999 da Pedretti come opera giovanile di Leonardo da Vinci. Eseguita alla fine del Quattrocento e collocata nella Pieve di San Gennaro a Capannori (Lucca), l’opera subì un grave danno nel 1773 quando, secondo alcuni documenti, cadde in frantumi dopo essere stata colpita da una scala.

Il restauro, finanziato dal Centro Leo-Lev e durato meno di un anno, è stato effettuato dal settore dei Materiali Ceramici, Plastici e Vitrei dell’Opificio delle Pietre dure di Firenze, sotto la direzione di Laura Speranza. L’Opificio ha anche realizzato una copia fedele dell’angelo in terracotta, attraverso la scansione in 3D dell’opera e con l’analisi e il recupero dei pigmenti originari e l’utilizzo della stessa tecnica pittorica, ottenendo una scultura che replica l’opera come se fosse appena uscita dalle mani dell’artista che la produsse.

Uno speciale filmato illustra il percorso di ritorno dell’angelo da Vinci attraverso la Valdinievole fino alla pieve romanica di San Gennaro, dove sarà ricollocato a mostra conclusa. Il piano terreno ospita la mostra parallela Skyline. Le Città di Leonardo, dedicata ai luoghi che hanno accompagnato il percorso di vita dell’artista. Le opere grafiche di Oreste Ruggiero, riprodotte su pannelli murali di grandi dimensioni, raffigurano i panorami urbani di Vinci, Firenze, Milano, Roma, Amboise: cinque città che rappresentano altrettante tappe nel cammino umano e artistico di Leonardo, dalla sua nascita e formazione artistica fino agli ultimi anni di vita trascorsi in Francia.

Sempre al piano terra si trova una sezione dedicata a quei motivi decorativi noti come “nodi vinciani”, che hanno ispirato una serie di elaborazioni grafiche originali e ricche di spunti per un approccio innovativo all’opera e al contesto leonardiano.

Una sezione della mostra è dedicata alla sede espositiva stessa, nata dall’imponente opera di recupero edilizio ed urbanistico del complesso ex Bellio-Baronti-Pezzatini, situato nel centro storico di Vinci e costituito da una villa padronale edificata ai primi del Novecento, annessa a una fattoria e

dotata di un parco orientato a valle.

Gli edifici, completamente restaurati su progetto dell’architetto Ruggiero, sono da oggi uno spazio polifunzionale dedicato all’attività culturale e scientifica. La nuova piazza Pedretti è caratterizzata da un disegno sagomato a terra – eseguito con vari materiali lapidei policromi tagliati a idrogetto – ispirato all’affresco di Leonardo della Sala dell’Asse a Milano, e da una fontana in marmo anch’essa realizzata a partire da un progetto leonardesco.

CENTRO ESPOSITIVO LEO LEV

Piazza Pedretti, 1

50059 Vinci (FI)

Tel. +39 0571 1735135

Email: info@leolev.it

Da Lunedì a Venerdì 10:00 - 17:00

Sabato e Domenica ore 10:00 - 18:00

Ingresso:

Intero 8 euro

Ridotto 6 euro

Biglietto Ridotto

Under 18 anni

Over 65 anni

Studenti universitari con relativo tesserino

Gruppi adulti di almeno 15 e massimo 30 persone

Militari e forze dell’ordine non in servizio

Scolaresche di ogni ordine e grado

Accesso gratuito

Bambini fino a 5 anni

Giornalisti non accreditati con tesserino ODG munito del bollino dell’anno in corso

Guida Turistica Autorizzata

Disabili (disabilità al 100% o indennità d’accompagnamento, cieco assoluto o parzialmente,

persona sorda) + accompagnatore disabile che presenti necessità

Accompagnatore di gruppo

Insegnanti accompagnatori (max. 2)

Scuole

Biglietto ridotto per ogni allievo prenotato. Gratuito per gli insegnanti accompagnatori (max.2)

Info e prenotazioni: info@leolev.it - 0571 1735135

Gruppi

Biglietto ridotto per ogni adulto per gruppi di almeno 15 e massimo 30 persone

Si richiede la prenotazione con almeno una settimana di anticipo.

Info e prenotazioni: info@leolev.it - 0571 1735135

Centro Espositivo Leo-Lev - Piazza Carlo Pedretti 1, Vinci (FI) - tel. 0571 1735135 - info@leolev.it

Tutte le notizie di Vinci