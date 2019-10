Il C.S. Scandicci 1908 comunica di aver affidato l'incarico di Direttore Sportivo del Settore Giovanile a Luca Palmerani. "Sono molto contento di arrivare in una società così importante", dice Palmerani.

"Ringrazio la società, ed in primis il presidente Fabio Rorandelli, per la fiducia concessami e per l'accoglienza. Per me è un orgoglio essere allo Scandicci, darò il massimo per portare avanti i valori della società".

Fonte: Ufficio stampa

