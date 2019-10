Controlli della municipale, multe per ciclomotori non a norma

Due casi di ciclomotori non a norma, negli scorsi giorni a Firenze. In piazza Dalmazia, lunedì scorso, la Polizia municipale ha fermato un uomo di 45 anni alla guida di motociclo mai assicurato e mai revisionato: il veicolo è stato sequestrato e il proprietario multato con due sanzioni da 868 euro e 346 euro, più il taglio di 5 punti dalla patente.

Il 2 ottobre è stato fermato in via de Vespucci un giovane di circa 20 anni alla guida di ciclomotore mai revisionato: per lui è scattata una multa di 346 euro.

