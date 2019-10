Spaccia cocaina in Carraia a Empoli: arrestato 34enne

È stato colto sul fatto mentre spacciava cocaina in Carraia a Empoli. Per questo un 34enne di origine marocchina è stato arrestato dai carabinieri di Empoli. L'uomo, senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale, aveva numerosissimi precedenti specifici in materia di droga: era stato arrestato tre volte e altrettante volte denunciato a piede libero per i reati di detenzione e spaccio di stupefacenti

L'arresto è avvenuto nel pomeriggio di ieri: i carabinieri, intorno alle ore 15, durante un servizio svolto in abiti civili, lo hanno notato aggirarsi con fare sospetto nei pressi del circolo “Le Cascine” di via Meucci. Pochi istanti dopo si è avvicinato con la sua auto un acquirente e il 34enne ha ceduto una dose di cocaina in cambio di 70 euro. A quel punto, i militari sono intervenuti bloccando entrambi per poi accompagnargli in caserma al fine di approfondire i controlli sulla persona e sul veicolo.

Il denaro pagato per la dose ricevuta è stato trovato nella tasca dello spacciatore che aveva all’interno del suo portafogli anche una somma di 900 euro successivamente sequestrata poiché considerata provento di spaccio in virtù del fatto che lo stesso non esercita alcuna attività lavorativa e non ha altri mezzi di sostentamento. La droga in sequestro è stata invece consegnata spontaneamente dall’acquirente che è stato segnalato alla Prefettura di Firenze. L'arresto è stato convalidato, e per lo spacciatore è scattato anche il divieto di dimora nella provincia di Firenze.

