Sparatoria in Questura a Trieste: i commenti e la solidarietà dalla Toscana

Anche dalla Toscana si fa sentire la solidarietà nei confronti di Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, i due agenti della Polizia di Stato rimasti vittime a Trieste, nella sparatoria in Questura.

La vicenda di Trieste si è legata anche a quella di Cecina dove ieri sera altri due poliziotti sono stati aggrediti, rischiando la vita.

Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana: "Morti sul lavoro, che fanno un mestiere rischioso e sottopagato".

Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, parla attraverso Facebook della sparatoria di Trieste, ricordando che "dall'inizio dell'anno sono cinque le vittime sul lavoro tra le forze dell'ordine." "Voglio esprimere la mia solidarietà e quella della Regione Toscana che rappresento alle famiglie dei due poliziotti uccisi in questura a Trieste da un emigrato domenicano, affetto da disturbi psichiatrici. L'episodio segue a quello di poco tempo fa a Roma dove ha trovato la morte un carabiniere ucciso a coltellate da due balordi americani. Sono lavoratori morti sul lavoro, che fanno un mestiere rischioso e sottopagato. Lo Stato deve dare e fare di più e domandarsi su come garantire migliori condizioni di sicurezza". Rossi ha inoltre aggiunto che sulla situazione "occorre riflettere, ragionare, avanzare proposte e provvedere concretamente. La politica non strumentalizzi ma ascolti gli esperti e le rappresentanze dei lavoratori e poi adotti i provvedimenti più adeguati".

Alessio Spinelli, Sindaco di Fucecchio: "Ragazzi in divisa a rischio"

Alla stessa linea d'onda del presidente della Regione si è unita l'amministrazione comunale di Fucecchio, con le parole del Sindaco Alessio Spinelli.

“Non è possibile – ha commentato il Spinelli – che due giovani agenti al servizio dei cittadini perdano la vita in questo modo. Mi pare evidente che il nostro Governo centrale debba fare molto di più per prevenire le situazioni di disagio sociale, per il contrasto alla malavita, per far fronte alle disuguaglianze e per creare una società dove ogni essere umano possa trovare il proprio spazio per realizzarsi attraverso il lavoro. In un paese più coeso socialmente sarebbero meno frequenti episodi di questo genere. Non è possibile che tutte le situazioni siano affrontate soltanto dalle forze dell'ordine, lasciando a loro il cerino in mano e mettendo a rischio la vita di questi ragazzi in divisa.

Cittadino lascia rose sulle volanti a Poggibonsi: i poliziotti lo abbracciano

Un gesto che non arriva dalle istituzioni. Un gesto vero, senza parole. È ciò che racconta la Questura di Siena su Facebook.

Un cittadino ha posato una rosa, insieme a un nastro tricolore, sul parabrezza delle volanti in sosta davanti alla stazione di polizia di Poggibonsi. L'uomo però non avrebbe reso il suo gesto plateale e si sarebbe allontanato subito. Nonostante questo, è stato ripreso dalle telecamere del commissariato e raggiunto in piazza dagli agenti. Il cittadino ha ricevuto l'abbraccio del poliziotti e un grazie da tutta la Questura.

