Via Bolognese, Stella (FI): "Ennesimo tubo dell'acqua rotto, cittadini esasperati"

"Ennesimo tubo dell'acqua rotto in via Bolognese, i cittadini e i residenti di quella zona sono esasperati. Si erano chiusi da poco i cantieri lungo via Bolognese dopo mesi di lavori, proprio per rifare le tubazioni". Lo afferma il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella (FI).

"In attesa di capire come si evolverà la situazione e se verranno approntati nuovi cantieri - aggiunge Stella - chiediamo da subito a Palazzo Vecchio che i lavori si svolgano 7 giorni su 7, 24 ore su 24, in modo da non ripetere gli errori della scorsa primavera ed estate, quando via Bolognese è stata tenuta in ostaggio per mesi con gravi ripercussioni sul traffico e anche sulla sicurezza e l'incolumità dei residenti".

