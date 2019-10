Uccidono un capriolo e tentano la fuga: in cinque denunciati per bracconaggio

Cinque uomini sono stati denunciati dai carabinieri per bracconaggio, dopo aver ucciso un capriolo a Rovete, a Grosseto. Il gruppo, di età comprese tra i 20 e i 54 anni, sarebbe stato sorpreso dai carabinieri di Scansano durante un servizio di controllo del territorio la notte scorsa. Gli agenti avrebbero infatti sentito degli spari nei campi circostanti la strada provinciale 159.

Poco dopo i cacciatori sono stati fermati su un Mitsubishi, mentre cercavano di scappare. I carabinieri hanno ritrovato sul cassone il capriolo ucciso con una fucilata. A seguito della perquisizione del mezzo sono state rinvnute anche una carabina ottica, munizioni e strumenti per la caccia.

I cinque sono stati denunciati per abbattimento di animali non consentiti dalla caccia, e per il possesso di strumenti e munizioni non ammessi.

