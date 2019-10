Use Scotti Rosa: dopo una prima metà partita coi fiocchi arriva la sconfitta

Il sogno di battere le tricolori di Schio dura oltre metà partita poi la Scotti si risveglia e torna a casa senza punti, come da pronostico, ma con la consapevolezza di aver giocato una grande partita. Nel 73-57 finale c'è tanto del buono, ad iniziare da una prima metà partita davvero coi fiocchi. E' la gara di esordio dell'opening day e Schio la inizia con un 4-0. La Scotti si riorganizza e piazza un parziala di 0-11, giusto per far capire di non avere timori reverenziali. A segno le americane Mathias e Morris, oltre a Trimboli e Ramò. Narviciute e Manetti mantengono le tricolori a distanza ed al 10' siamo 14-18. Stepanova è la protagonista dell'avvio di secondo tempino che vede la Scotti arrivare addirittura al più 14 sul 16-30 con Narviciute. Schio reagisce ma l'Use Rosa all'intervallo è avanti 28-37. Come era logico attendersi la musica cambia nella seconda metà della partita, il parziale è di 23-9 e l'aggancio avviene dopo 7 minuti sul 40-40. Mathias e Stepanova hanno la forza di ribattere ancora ma piano piano Schio prende in mano e redini della gara ed al 30' conduce 51-46. La volata le venete la lanciano dopo pochi minuti dell'utima frazione ed a quel punto la Scotti, pur senza mollare mai, vede svanire il sogno accarezzato per metà partita e perde 73-57.

E mercoledì si torna in campo con una gara già fondamentale, alle 20.30 al Pala Sammontana arriva Battipaglia.

73-57

FAMILA WUBER SCHIO

Battisodo 6, Crippa, Harmon 16, Lisec 6, Gruda 15, Fassina 4, Keys 13, Cinili 8, Dotto 5, Chagas. All. Vincent (ass. Zanella)

USE SCOTTI ROSA

Trimboli 6, Ramò 4, Mathias 9, stepanova 15, Morris 9, Madonna 5, Francalanci 2, Malquori, Manetti 2, Narviciute 5, Ruffini. All. Cioni (ass. Cesaro/Ferradini/Giusti)

Parziali: 14-18, 14-19, 23-9, 22-11

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa

