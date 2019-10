Vittoria per la Savino Del Bene Scandicci: vola in finale al torneo 'Spirito di Squadra'

La Savino Del Bene Scandicci vince e convince al torneo “Spirito di Squadra” di Gubbio. Le ragazze di Mencarelli, infatti, hanno regolato nella semifinale odierna la Bartoccini Fortinfissi Perugia per la terza volta consecutiva in una settimana in tre set.

Scandicci parte forte volando sull’8-3 sotto i colpi di Kakolewska, Pietrini e della giovanissima polacca Stysiak. Ma Perugia non ci sta e, complici alcuni errori, accorcia con la brasiiana ex Lodz Bidias e l’opposta Montibeller(16-11). Le umbre continuano a restare vicine, ma Scandicci è più forte e chiude con Jovana Stevanovic sul 25-21.

Il secondo set vede una Savino Del Bene Scandicci molto cinica che, dopo una situazione di equilibrio(5-5), sblocca la gara allungando di addirittura sei punti (12-6). Gli attacchi scandiccesi sembrano infallibili e, sul 17-11 Stysiak e compagne arrivano al 20-11 realizzando lo strappo definitivo. Il secondo parziale si chiude 25-15 con una Perugia scomparsa sotto gli attacchi toscani.

Nel terzo parziale il canovaccio resta lo stesso e la Savino Del Bene Scandicci raggiunge la finalissima con facilità (Domani alle 18.00) stendendo le Black Angels per 25-13.

Una bella vittoria che lancia le ragazze di Mencarelli alla finalissima contro le Campionesse d’Italia dell’Imoco Volley Conegliano.

Savino Del Bene Scandicci-Bartoccini Fortinfissi Perugia (25-21, 25-15, 25-13)

Savino Del Bene Scandicci: Carraro ne, Stysiak 19, Malinov 7, Kakolewska 4, Pietrini 11, Merlo L, Lubian 4, Diop ne, Cardullo ne, Molinaro ne, Adelusi ne, Stevanovic 12, Bosetti (K) 7, Milenkovic ne All.: Marco Mencarelli

Bartoccini Fortinfissi Perugia: Casillo 6, Bruno L, Bidias 3, Cecchetto , Montibeller 9, Raskie, Demichelis 1, Menghi ne, Angeloni 3, Strunjak ne, Lazic 2, Taborelli, Mio Bertolo 7, Pascucci. All.: Fabio Bovari

Ricezione: 47%-38%

Attacco: 46%-26%

Muri 12-5

Ace 6-1

Durata 73’

Fonte: Savino Del Bene Volley

