Al Mugello è festa tricolore per i nuovi Campioni Italiani

Una festa tricolore quella andata in scena sul tracciato del Mugello. Stefano Gai è il Campione Italiano Gran Turismo dopo una gara ricca di colpi di scena. Nella 3 ore del Mugello il pilota milanese, in coppia con Antonio Fuoco, sulla Ferrari della Scuderia Baldini approfitta della debacle della BMW di Comandini-Johannson-Zanardi e della penalizzazione alla Lamborghini di Mul-Postiglione-Frassineti e trionfa sul tracciato del Mugello. Si laurea Campione Italiano anche Giacomo Pollini a cui basta il terzo posto in gara 2 del Campionato Italiano Sport Prototipi dietro al suo diretto avversario Riccardo Ponzio e Federico Scionti. Sono Campioni Italiani anche Giovanni e Alessandro Altoè, settimi al traguardo della 2 ore del TCR DSG Endurance vinta da Piccin e Dall’Antonia. Campione, con un appuntamento d’anticipo, Dennis Hauger, che trionfa con una doppietta nell’Italian F.4 Championship Powered by Abarth. Parla scandinavo anche la Formula Regional European Championship con il danese Frederik Vesti che chiude i conti alla fine del penultimo round e scrive il suo nome come primo vincitore della neonata serie monoposto.

È Stefano Gai (Ferrari 488) il vincitore del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance 2019. Al termine di una gara combattuta e ricca di colpi di scena, il portacolori della Scuderia Baldini, assieme ad Antonio Fuoco, è salito sul gradino più alto del podio davanti a Postiglione-Mul-Frassineti (Lamborghini Huracan-Imperiale Racing) e Linossi-Colombo-Zampieri (Mercedes AMG GT3-Antonelli Motorsport), vincitori del titolo PRO-AM, mentre si sono ritirati per un problema meccanico Comandini-Johansson-Zanardi (BMW M6 GT3), leader del campionato alla vigilia della gara. L’alloro tricolore della classe GT4 è andato a Giuseppe Ghezzi e Riccardo Chiesa (Porsche Cayman-Autorlando), sul gradino più alto del podio assieme a Fabio Babini, mentre nella GT Light si sono confermati Gian Piero Cristoni e Mattia Michelotto (Lamborghini Huracan).

Titoli 2019 assegnati con una gara d’anticipo sia nel Formula Regional European Championship certified by FIA che dell'Italian F4 Championship powered by Abarth. Il danese Frederick Vesti (Prema Powerteam) è il campione 2019 del nuovo Formula Regional, mentre Dennis Hauger (Van Amersfoort Racing) conquista il titolo della F4 italiana. Il danese otterrà, tra l'altro, ben 25 punti validi per la superlicenza FIA, il massimo fra le serie equivalenti. A Monza i giochi non sono comunque ancora fatti per la FRegional che vede la lotta per la seconda posizione finale fra David Schumacher (US Racing) vincitore di gara 3 al Mugello, e Enzo Fittipaldi (prema Powerteam) che ha perso punti rispetto al rivale tedesco. Inotre, ancora aperto il titolo team, così come nella F4, dove si assegnerà anche il titolo Rookie

Al termine di un testa a testa appassionante e conclusosi solo al traguardo dell’ultima gara della stagione, Giacomo Pollini si laurea Campione Italiano Sport Prototipi. Una corona tricolore che arriva con il terzo posto nella gara dominata proprio da Riccardo Ponzio, il suo generosissimo antagonista che è vicecampione con il maggior numero di punti poi ridotti per applicazione degli scarti e firma la Coppa ACI Sport Under 25. Secondo al traguardo Federico Scionti (Scuderia Costa Ovest) che stampa anche il giro più veloce dopo un confronto cronometrico serratissimo. A Joe Castellano la Coppa ACI Sport Master.

Nel Campionato Italiano TCR DSG Endurance sono Giovanni e Alessandro Altoè a laurearsi campioni al termine di una gara piena di colpi di scena. La nebbia e la safety car sono state le protagoniste per la prima parte della due ore del Mugello con gli equipaggi impegnati a decidere le strategie. Alla fine i migliori sono Piccin e Dall’Antonia, ma il titolo 2019, primo della neonata serie endurance va ai due piloti veneti che riescono a tenere a debita distanza Giacomo Barri ed Ermanno Dionisio, sesti al traguardo proprio davanti agli Altoè.

Il fine settimana del Mugello ha visto anche l’importante presenza di Karting In Piazza, organizzato dall’Automobile Club Firenze, con tanti giovani appassionati che hanno potuto imparare divertendosi sui kart.

Fonte: Ufficio Stampa

