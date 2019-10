Controlli notturni a Sovigliana durante la 'movida': due denunce per alcol, tre per droga

La scorsa notte i carabinieri di Empoli hanno intensificato i controlli alla circolazione stradale al fine di prevenire incidenti provocati nell’ambito delle cosiddette “stragi del ‪sabato sera‬” con adolescenti che durante la 'movida' abusano di sostanze alcoliche e stupefacenti e poi si mettono alla guida.

A Sovigliana i carabinieri hanno effettuato un’apposita attività di prevenzione, con numerosi posti di controllo, che ha consentito di controllare 32 persone e 20 autovetture, ritirare 3 patenti, due per guida in stato di ebbrezza e una per droga (art. 75 D.P.R. 309/90), oltre al sequestro di 1 grammo di marijuana, 2 grammi di hashish e 5 spinelli già confezionati. Due persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza, si tratta di un 37enne e un 28enne, rispettivamente con un tasso alcolemico di 1,24 e 0,92; mentre sono 3 le denunce per uso personale di stupefacenti.

