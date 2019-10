Eccellenza, pareggia il Tau in casa contro il Fucecchio

Pareggia in casa il Tau Calcio contro il Fucecchio e ottiene un punto prezioso per la squadra, che trova così un primo riscatto dopo la situazione di difficoltà delle scorse settimane. I ragazzi di mister Cristiani affrontano la partita con un piglio più deciso e fronteggiano bene il Fucecchio, che si mostra da subito a caccia del gol. E sono proprio i bianconeri, infatti, a sbloccare la partita con Tiboni che segna al 20’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Non ci stanno però i padroni di casa che nella ripresa si rivelano più compatti e decisi. Girandola di cambi, con l’ingresso strategico di Pratesi al 23’ del secondo tempo. Sarà lui, infatti, al 30’, a firmare la rete del pareggio grazie all’ottimo assist di Chianese. Continua ad attaccare il Tau, che spreca però una bella occasione al 40’. Da segnalare infine anche le due belle parate di Citti, che salva la squadra da un paio di incursioni pericolose del Fucecchio

TAU CALCIO - FUCECCHIO 1 - 1

TAU CALCIO. Citti, Battistoni, Lucchesi (Maccagnola, 13’ secondo tempo), Gialdini, Signorini, Del Sorbo, Matteoni (Murgia, 23’ secondo tempo), Michelotti (Riccomini, 13’ secondo tempo), Benedetti, Chianese, Magini L. (Pratesi, 23’ secondo tempo) A disp.: Donati, Fanani, Gemignani, Magini G., Beqiri. Allenatore: Cristiani.

FUCECCHIO. Del Bino, Gremigni, Menichetti, Malanchi, Lecceti, Vallesi, Cenci (Lelli, 44’ secondo tempo), Mazzanti (Ghelardoni, 23’ secondo tempo), Tiboni (Rigirozzo, 33’ secondo tempo), Borgioli (Fedeli, 16’ secondo tempo), Sciapi. A disp.: Raco, Papa, Nardi, Meacci, Di Biase.

ARBITRO. Leonardo Buchignani della sezione di Livorno. Assistenti Daniele Nesi e Silvia Scipione della sezione di Firenze.

MARCATORI. Tiboni, Pratesi.

NOTE. Lorenzo Magini, Battistoni, Borgioli, Malanchi, Menichetti, Cenci.

Fonte: Ufficio Stampa

