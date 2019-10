Fratelli d'Italia conclude la due giorni di raccolta firme contro lo Ius Soli nel Cuoio

Fratelli d'Italia conclude la due giorni di raccolta firme contro lo Ius Soli, a Santa Croce sull'Arno e Castelfranco di Sotto.

Ringraziamo le centinaia di cittadini che ci hanno sostenuto in questa battaglia che noi riteniamo sacrosanta. Ricordiamo a tutti che Italiani non si diventa per decreto. Faremo tutto quanto ci è concesso per non abbandonare gli Italiani nelle mani di chi vuole cancellare i nostri usi, costumi e cultura.

Un sentito ringraziamento dal coordinamento di Fratelli d'Italia del Comprensorio del Cuoio.

Fratelli d'Italia Comprensorio del Cuoio

