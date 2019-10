Furto in banca nella notte a Signa: indagano i carabinieri

Questa notte i carabinieri di Signa sono intervenuti a Campi Bisenzio per un furto perpetrato in danno di una banca sulla via Barberinese. Dai primi accertamenti svolti è emerso che ignoti, forzando una finestra, erano entrati all’interno dell’istituto di credito per poi asportare una piccola cassaforte usata per le operazioni di banco. I malviventi poi si sono dileguati. Il danno è ancora in corso di quantificazione. Sono state immediatamente avviate tutte le indagini del caso per l’identificazione dei rei.

Tutte le notizie di Signa