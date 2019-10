Una 26enne di Montalto di Castro, in provincia di Viterbo, è morta la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto lungo la strada Maremmana 74, nel tratto tra Albinia a Marsiliana, nel Grossetano. L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte. Da quanto si apprende l'auto della ragazza è uscita fuori strada per cause ancora da chiarire e la 26enne è stata sbalzata fuori dal mezzo.

