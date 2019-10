La Emma Villas sbanca il PalaParenti di Santa Croce dopo un match lunghissimo

La Emma Villas Aubay Siena rimonta dopo avere perso i primi due set e si aggiudica al tiebreak il Memorial Parenti. E’ una grande prova di carattere per il team biancoblu, che con caparbietà rimette in piedi la sfida e alla fine sbanca il PalaParenti. Gabriele Maruotti è stato votato miglior giocatore dell’incontro.

Emma Villas Aubay Siena e Kemas Lamipel Santa Croce sono tornate ad affrontarsi in questo precampionato. Lo hanno fatto oggi pomeriggio al PalaParenti in provincia di Pisa per disputare il Memorial Parenti ad un paio di settimane di distanza dal test match giocato il 20 settembre scorso al PalaEstra.

Primo set Siena parte con Falaschi e Romanò sulla diagonale palleggiatore-opposto, Maruotti e Mariano in banda, Zamagni e Gitto al centro, Davide Marra libero. I padroni di casa di Santa Croce schierano invece Acquarone in cabina di regia e Padura Diaz al posto 2, Krauchuk e Colli in banda, Larizza e Alberto Marra centrali, Catania in seconda linea a difendere.

Si comincia con Santa Croce che mette a terra il primo pallone con Krauchuk. Larizza poco dopo mura Romanò ed è 2-0. Che diventa 3-0 con l’errore di Maruotti nella pipe orchestrata con Falaschi. Il parziale dei lupi biancorossi prosegue con l’attacco di Padura Diaz che gioca bene sulle mani del muro (4-0). Il primo punto senese è opera di Yuri Romanò (4-1). Gitto fa vedere di avere buone qualità al servizio, arriva un punto break per la Emma Villas Aubay (4-2). Romanò viene murato una seconda volta da Larizza che ha iniziato assai bene il match. Poi però l’ex opposto di Bergamo si riscatta e sigla il sesto punto degli ospiti (8-6). Colli realizza un bel servizio vincente dai nove metri, qualche indecisione senese consente a Santa Croce di raggiungere il +5 (12-7) sul quale coach Gianluca Graziosi chiede time out per parlare con i suoi giocatori. Bella veloce Falaschi-Gitto ed è 13-9, ma Krauchuk è caldo e risponde subito con una ottima schiacciata. A segno anche Romolo Mariano, mentre Maruotti mura Acquarone nel tentativo del palleggiatore dei locali di andare a segno di seconda. Siena sta sbagliando un po’ troppo al servizio e in attacco. A fine set saranno 5 gli errori dai nove metri e il 37% la percentuale in attacco dei biancoblu. Tuttavia la squadra allenata da coach Graziosi riesce a rifarsi sotto con il muro punto di Romanò e con il successivo attacco vincente di Mariano (19-17). Colli però allunga per i suoi (20-17), mentre Padura Diaz sbaglia l’attacco seguente. Siena è tuttavia ancora troppo fallosa, ancora Padura Diaz chiude il set: 25-22.

Secondo set Stesse squadre in campo. Siena inizia con una pipe a segno di Maruotti, poi Mariano si mette in mostra con due punti di fila. In questa fase capitan Gabriele Maruotti guida l’attacco dei senesi, mentre nel team locale Acquarone guarda spesso al centro trovando i punti di Alberto Marra e Larizza. Time out richiesto da Siena sul 12-9 in favore dei padroni di casa. L’ace di Padura Diaz vale il 14-10, nello scambio seguente Romanò riesce a beffare il muro di Santa Croce (14-11). Siena lotta, ma la Kemas Lamipel regge. Di Mariano il punto numero 15 per Siena (19-15), tuttavia Krauchuk risponde subito. Entra Milan al posto di Maruotti. L’apporto di Colli continua ad essere molto rilevante: lo schiacciatore biancorosso mette giù il pallone del 24-20. Gli risponde Milan, già autore di 2 punti. Ed è ancora Colli a chiudere il secondo parziale sul 25-21.

KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE: Krauchuk 20, Bargi 2, Mannucci, Andreini (L), Padura Diaz 26, Di Marco, Acquarone 5, Larizza 9, Catania (L), Lavanga, Prosperi, Alberto Marra 9, Colli 6, Mazzon 4. Coach: Pagliai. Assistente: Douglas.

EMMA VILLAS AUBAY SIENA: Zamagni 10, Davide Marra (L), Cappelletti, Falaschi 4, Lucconi, Gitto 8, Zanni, Smiriglia 3, Mariano 7, Milan 17, Maruotti 26, Romanò 19. Coach: Graziosi. Assistente: Pelillo.

