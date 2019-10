Una rosa per Norma Cossetto, il ricordo del comitato 10 Febbraio di Empoli

Il comitato 10 Febbraio di Empoli esprime soddisfazione per la bella partecipazione all’iniziativa Una rosa per Norma Cossetto che si è svolta sabato 5 ottobre in piazza della Vittoria.

Presenti alcuni consiglieri coomunali di zona ( Poggianti e Pavese di Empoli, Barbato di Cerreto Guidi, Razzuoli di Capraia e Limite), la giovane italiana Norma Cossetto, violentata e infoibata dai comunisti titini, è stata ricordata con un breve intervento e con la deposizione di tante rose al monumento della Vittoria.

A Empoli sarà discussa una mozione, presentata proprio da Poggianti e Pavese, per dedicare a Norma una via sperando nella massima adesione visto che il comitato a livello nazionale è trasversale al Parlamento.

Tutte le notizie di Empoli